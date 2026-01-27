В центре Иркутска продают 7-комнатную квартиру на двух уровнях

— Квартира находится в отличном состоянии после капитального ремонта. В ней семь комнат, две кухни, два раздельных санузла, кабинет и гардеробная. Особенность в том, что ее можно купить целиком за 36 миллионов рублей или приобрести каждый уровень по отдельности как самостоятельные квартиры площадью 97 кв. м. В последнем случае продавец восстановит перекрытие между этажами за свой счет, — говорится в объявлении.