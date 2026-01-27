Ричмонд
В центре Иркутска продают 7-комнатную квартиру на двух уровнях

Квартира находится в отличном состоянии после капитального ремонта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В самом центре Иркутска, на улице 5-й Армии, выставили на продажу двухуровневую квартиру. Ее общая площадь составляет 194 квадратных метра, и она занимает второй и третий этажи кирпичного дома. Высота потолков — 3 метра. Объявление появилось в сети.

— Квартира находится в отличном состоянии после капитального ремонта. В ней семь комнат, две кухни, два раздельных санузла, кабинет и гардеробная. Особенность в том, что ее можно купить целиком за 36 миллионов рублей или приобрести каждый уровень по отдельности как самостоятельные квартиры площадью 97 кв. м. В последнем случае продавец восстановит перекрытие между этажами за свой счет, — говорится в объявлении.

Дом расположен в престижном историческом районе рядом со сквером Кирова и набережной Ангары. В подъезде всего четыре квартиры, а значит, соседи не помешают.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области восстановят 122,6 тысячи гектаров леса в 2026 году.