Видео со «студентом ЕНУ» под песню о коррупции возмутило казахстанцев: ответ полиции

Видеоролик, опубликованный в Instagram на странице @egovpress, вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. На кадрах видно, как молодой человек сначала нарушает правила дорожного движения, а затем оказывается в отделе полиции. В третьей части ролика он забирает свое авто со штрафстоянки.
Казахстанцев особенно насторожило, что в третьей части звучит песня про коррупцию и взятки, что некоторые сочли намеком на дачу взятки для освобождения от ответственности. В департаменте полиции столицы прокомментировали ситуацию, сообщив, что был выявлен видеоролик, на котором водитель Changan нарушает общественный порядок и ПДД.
По данным полиции, в отношении водителя были составлены четыре административных протокола, а его автомобиль водворен на коммунальную стоянку. После оплаты штрафов транспортное средство было возвращено владельцу. В полиции подчеркнули, что любые правонарушения будут пресекаться в рамках принципа «Закон и порядок».