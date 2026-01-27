Ричмонд
Видео со «студентом ЕНУ» под песню о коррупции возмутило казахстанцев: ответ полиции

Житель Астаны поделился в соцсетях видео, на котором он нарушает ПДД, а после забирает авто со штрафстоянки под песню о коррупции, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видеоролик, опубликованный в Instagram на странице @egovpress, вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. На кадрах видно, как молодой человек сначала нарушает правила дорожного движения, а затем оказывается в отделе полиции. В третьей части ролика он забирает свое авто со штрафстоянки.

Казахстанцев особенно насторожило, что в третьей части звучит песня про коррупцию и взятки, что некоторые сочли намеком на дачу взятки для освобождения от ответственности. В департаменте полиции столицы прокомментировали ситуацию, сообщив, что был выявлен видеоролик, на котором водитель Changan нарушает общественный порядок и ПДД.

По данным полиции, в отношении водителя были составлены четыре административных протокола, а его автомобиль водворен на коммунальную стоянку. После оплаты штрафов транспортное средство было возвращено владельцу. В полиции подчеркнули, что любые правонарушения будут пресекаться в рамках принципа «Закон и порядок».