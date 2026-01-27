Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый спортивный объект возвели в Комсомольске-на-Амуре

Здесь будут заниматься единоборствами, игровыми видами спорта и общей физической подготовкой.

Источник: AmurMedia

На улице Пирогова у школы № 42 в Комсомольске-на-Амуре завершено возведение модульного спортивного зала. Он построен по инициативе трёхкратного чемпиона мира по киокусинкай карате Хаида Мантаева, поддержанной полпредом президента по ДФО Юрием Трутневым, в рамках проекта «50 спортивно-оздоровительных школьных залов» в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого по поручению президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

В новом зале можно заниматься единоборствами, игровыми видами спорта и общей физической подготовкой. Здесь есть раздевалки, душевые, санузлы, тренерские, помещения для хранения инвентаря. Спортзал подключен к инженерным сетям, благоустроена прилегающая территория.

Спортивный объект будет находиться в ведении школы № 42, в нём будут проводиться занятия в рамках дополнительного образования.

Побывавший в нём вместе с министром образования и науки Хабаровского края Алексеем Мокрушиным глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев отметил, что хотя спортзал и небольшой, но он точно не будет лишним, потому что в городе постоянно растёт число граждан, особенно детей и молодёжи, регулярно занимающихся спортом, в том числе и единоборствами.

По мнению градоначальника, новый зал — хороший подарок спортсменам города в начавшийся в Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешина Год спорта.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на базе школы № 2 в рабочем поселке Ванино торжественно открыли современный спортивный комплекс. Новый модульный зал площадью 450 квадратных метров, построенный на средства президентской субсидии в размере 50 миллионов рублей, полностью укомплектован необходимым оборудованием.