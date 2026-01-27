Новый спортивный объект возвели в Комсомольске-на-Амуре

Побывавший в нём вместе с министром образования и науки Хабаровского края Алексеем Мокрушиным глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев отметил, что хотя спортзал и небольшой, но он точно не будет лишним, потому что в городе постоянно растёт число граждан, особенно детей и молодёжи, регулярно занимающихся спортом, в том числе и единоборствами.