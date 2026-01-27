В России обсуждают маркировку готовой еды

По данным Общественного совета при Роспотребнадзоре, под возможную маркировку может попасть вся переработанная пищевая продукция в упаковке, включая блюда фабрик-кухонь и сервисов доставки. В совете указали на высокий уровень несоответствия проб готовой еды нормам СанПиН: в 2025 году он достиг 64%. В проекте протокола декабрьского заседания Госкомиссии содержалось поручение Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению законодательства и установлению обязательных требований к готовой еде, а Минпромторгу совместно с Роспотребнадзором, Минсельхозом и ЦРПТ — проработать эксперимент по маркировке.