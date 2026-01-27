В России обсуждают маркировку готовой еды

Маркировка должна появиться в сервисе доставок и торговых сетях.
Власти России прорабатывают вопрос введения маркировки готовой еды, реализуемой в торговых сетях и через сервисы доставки. Об этом сообщила Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) со ссылкой на обсуждения на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
«Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды поддерживает инициативу Роспотребнадзора о маркировке для предотвращения массовых отравлений», — сказал президент АППГЕ Сергей Беляков. Его слова приводит «Известия» Для этого необходимо провести добровольный эксперимент и доработать законодательство, чтобы новые требования были единообразными и выполнимыми для участников рынка.
По данным Общественного совета при Роспотребнадзоре, под возможную маркировку может попасть вся переработанная пищевая продукция в упаковке, включая блюда фабрик-кухонь и сервисов доставки. В совете указали на высокий уровень несоответствия проб готовой еды нормам СанПиН: в 2025 году он достиг 64%. В проекте протокола декабрьского заседания Госкомиссии содержалось поручение Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению законодательства и установлению обязательных требований к готовой еде, а Минпромторгу совместно с Роспотребнадзором, Минсельхозом и ЦРПТ — проработать эксперимент по маркировке.
Беляков отметил, что часть добросовестных производителей, в том числе входящих в АППГЕ, уже использует внутренние системы прослеживаемости партий продукции. По его словам, введение единой обязательной системы должно идти поэтапно, с учетом доработки норм и технической готовности участников рынка. Представители отрасли рассчитывают, что при подготовке решений власти уточнят понятие «готовая еда», чтобы под новые требования не попали несопоставимые по рискам категории товаров и чтобы бизнес заранее понимал объем необходимых изменений.
Ранее правительство уже рассматривало расширение требований к информированию потребителей о составе продуктов. В 2026 году Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития поручено подготовить предложения по введению маркировки с указанием уровня сахара и соли и предупреждением об их избытке, чтобы стимулировать производителей снижать содержание этих компонентов в пище.