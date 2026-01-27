В Хабаровском крае после каникул резко растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом

После новогодних праздников и школьных каникул в Хабаровском крае начался ожидаемый подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За неделю число случаев выросло в 2,8 раза — люди вернулись в коллективы, и вирусы быстро распространились.