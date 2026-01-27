В Хабаровском крае после каникул резко растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом

После новогодних праздников и школьных каникул в Хабаровском крае начался ожидаемый подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За неделю число случаев выросло в 2,8 раза — люди вернулись в коллективы, и вирусы быстро распространились.
На третьей неделе января зарегистрировано более 4900 случаев ОРВИ и гриппа. Среди гриппозных штаммов по-прежнему преобладает вирус типа А (Н3N2) — один из самых распространённых вариантов в текущем сезоне.
Из-за превышения порога заболеваемости в некоторых школах ввели ограничения. 22 января частично закрыли два класса в школе посёлка Де-Кастри — учебный процесс приостановили на время, чтобы остановить распространение инфекции.
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю призывает жителей внимательнее относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением. При первых признаках респираторного заболевания — температуре, кашле, насморке, слабости — нужно сразу обращаться к врачу. Раннее обращение помогает избежать осложнений и быстрее остановить распространение вируса в коллективе.