«Мы мерзнем»: предприниматели из Актобе заявили, что акимат «перехватывает» их тепло

По словам предпринимателей, в акимате установили автоматизированный теплопункт. С этого момента батареи в офисах начали остывать, а с наступлением морозов ситуация стала критической.
«Нам объяснили так: акимат поставил автоматизированный тепловой пункт летом, и в этом году всё тепло они забирают. То есть диаметр в нашу сторону теплотрассы идет 80, в их сторону — 150. С 10 декабря у нас отопления нет. Когда температура до 10, ещё терпимо. Когда превышает 15, мы мёрзнем», — рассказала Азизиа Кадыралина.
В этом здании работают более 40 арендаторов: юристы, экономисты, частные судоисполнители, а также филиал «КазАвтоЖола». Сотрудники сидят в куртках, включают обогреватели и даже кондиционеры на тепло. Однако сейчас, когда за окном минус 30, в кабинетах невыносимо холодно.
Тепловики приезжали неоднократно, но проблема не решилась. В теплоснабжающей компании подтверждают, что в здании акимата действительно установлен насос. Однако уверяют, что причина не в нём. На вопрос, в чём именно, ответить не могут.
Сроки решения проблемы также не называют. Пресс-секретарь АО «Aqtobe Su-Energy Group» Ляззат Кудайбергенова заявила: «Теплоснабжение подается в штатном режиме. Ограничений по подаче тепла не зафиксировано. По адресу: улица Маресьева, дома 89, корпус 1, в адрес предприятия поступило обращение. Данная информация была своевременно передана компетентным ответственным специалистам и инспекторам, курирующим данный район».