Выплаты семьям в 300 тысяч рублей введены в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин отметил, что поддержка семей остаётся приоритетом и её продолжают усиливать. На январских слушаниях в Москве губернатор предложил расширить программу арендного жилья для молодёжи, которая возвращается на Дальний Восток после учёбы. Это один из способов мотивировать молодых людей создавать семьи и оставаться жить в регионе.