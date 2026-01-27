Выплаты семьям в 300 тысяч рублей введены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2026 году продолжают расширять меры помощи семьям и создают условия для роста рождаемости. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Одна из главных инициатив — прогрессивная шкала краевого материнского капитала. Более 500 семей уже получили эти деньги. Женщины до 35 лет при рождении пятого и последующих детей могут рассчитывать на дополнительную выплату в 300 тысяч рублей. Краевой маткапитал разрешается тратить на оплату образования детей.
Студентки очной формы обучения при рождении ребёнка получают ежемесячную поддержку в 25 тысяч рублей на весь период учёбы. Продолжает работать проект «Молочная кухня» — будущие мамы получают компенсацию до 3,5 тысячи рублей на покупку продукции местных производителей.
Дмитрий Демешин отметил, что поддержка семей остаётся приоритетом и её продолжают усиливать. На январских слушаниях в Москве губернатор предложил расширить программу арендного жилья для молодёжи, которая возвращается на Дальний Восток после учёбы. Это один из способов мотивировать молодых людей создавать семьи и оставаться жить в регионе.
В крае уже действуют разные формы помощи — от выплат до льгот по ЖКХ в зависимости от количества детей. Всё это помогает семьям чувствовать уверенность и планировать будущее без лишних финансовых трудностей.