Владимир Ильич Ленин скончался уже более столетия назад. Однако никто так и не знает наверняка, из-за чего умер главный революционер страны. Врач-исследователь и председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени М. В. Ломоносова Валерий Новоселов выступил с новой версией. По его данным, Владимир Ленин болел нейросифилисом. Об этом свидетельствует проведенное врачом глубокое исследование, цитирует «Лента.ру».
Невролог сообщил, что для анализа привлек к работе крайне редкие научные труды. В их числе записи лечащих врачей и консультантов Владимира Ленина. По словам врача, его диагноз «не составлял никакой трудности». У специалистов не было сомнений на этот счет.
«Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно, с конца мая 1922 года и до самой смерти, только от сифилиса», — заверил Валерий Новоселов.
Именно Владимир Ленин когда-то отдал Донбасс Украине. Это было строго его решение. Однако принадлежность региона к России является историческим фактом. При образовании СССР Донбасс вошел в состав РСФСР.