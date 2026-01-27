Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они лечили Ленина непрерывно»: врач-исследователь раскрыл тайну болезни главного революционера страны

Врач Новоселов: Ленин болел нейросифилисом.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Ильич Ленин скончался уже более столетия назад. Однако никто так и не знает наверняка, из-за чего умер главный революционер страны. Врач-исследователь и председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени М. В. Ломоносова Валерий Новоселов выступил с новой версией. По его данным, Владимир Ленин болел нейросифилисом. Об этом свидетельствует проведенное врачом глубокое исследование, цитирует «Лента.ру».

Невролог сообщил, что для анализа привлек к работе крайне редкие научные труды. В их числе записи лечащих врачей и консультантов Владимира Ленина. По словам врача, его диагноз «не составлял никакой трудности». У специалистов не было сомнений на этот счет.

«Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно, с конца мая 1922 года и до самой смерти, только от сифилиса», — заверил Валерий Новоселов.

Именно Владимир Ленин когда-то отдал Донбасс Украине. Это было строго его решение. Однако принадлежность региона к России является историческим фактом. При образовании СССР Донбасс вошел в состав РСФСР.