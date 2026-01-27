«Они лечили Ленина непрерывно»: врач-исследователь раскрыл тайну болезни главного революционера страны

Владимир Ильич Ленин скончался уже более столетия назад. Однако никто так и не знает наверняка, из-за чего умер главный революционер страны. Врач-исследователь и председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени М. В. Ломоносова Валерий Новоселов выступил с новой версией. По его данным, Владимир Ленин болел нейросифилисом. Об этом свидетельствует проведенное врачом глубокое исследование, цитирует «Лента.ру».