Диетолог Солнцева рассказала, у кого выше риск развития рака молочной железы

«У женщин с повышенным потреблением фастфуда, и в том числе с повышенным потреблением трансжиров, риск развития рака молочной железы повышен почти вдвое по сравнению с женщинами, которые имеют более низкий уровень этих вредных веществ в крови. Кроме того, есть опасность развития рака толстого кишечника при частом систематическом употреблении переработанных продуктов», — сказала Солнцева.