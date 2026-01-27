В Хабаровском крае открыта ледовая переправа «Амурск — Вознесенское»

Ледовая переправа через реку Амур «Амурск — Вознесенское» открылась для пользования. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», разрешить проезд по ней планировали ранее — около двух недель назад, однако контрольные замеры льда показали недостаточную его толщину. Достичь безопасных параметров удалось недавно.
— С 27 января открывается для пользования ледовая переправа через реку Амур «Амурск — Вознесенское» с ограничением проезда грузовых автомобилей и другой спецтехники общим весом более 10 тонн, — проинформировали в администрации Амурского района.
Автозимник длиной около 13 километров сократит путь из Хабаровска в Амурск почти на два часа. Но использовать его можно только при хорошей погоде. В дни метели, сильного ветра или обильного снегопада водителям советуют не рисковать и воспользоваться автодорогой «Комсомольск — Хабаровск».
Напомним, информацию о состоянии переправы и возможности проезда можно узнать у диспетчера подрядной организации ООО «Масштаб» (8 (914)2196561), в ЕДДС района (8 (4214)23−41−25, 8 (4214)23−41−27, 8 (914)1962457).
— Водителям автомобильного транспорта необходимо соблюдать правила дорожного движения на ледовой переправе. Перед выездом на переправу запишите телефон эвакуатора, указанный на плакате перед съездом на переправу. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, — напомнили автолюбителям.