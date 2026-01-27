В Хабаровском крае открыта ледовая переправа «Амурск — Вознесенское»

— Водителям автомобильного транспорта необходимо соблюдать правила дорожного движения на ледовой переправе. Перед выездом на переправу запишите телефон эвакуатора, указанный на плакате перед съездом на переправу. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, — напомнили автолюбителям.