Variety: фильм Бекмамбетова опередил «Аватар 3» в прокате

«Казнить нельзя помиловать» собрал $11.2 млн за первые выходные.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Научно-фантастический триллер российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» собрал $11.2 млн за выходные, обогнав фильм «Аватар 3». Об этом сообщил журнал Variety.

«Научно-фантастический триллер “Казнить нельзя помиловать” собрал $11,2 млн в свой североамериканский дебют, чего оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству гиганта Джеймса Кэмерона “Аватар: Огонь и пепел”, — пишет издание.

По сюжету картины детектив в исполнении голливудской звезды Криса Пратта предстает перед судом по обвинению в убийстве жены. Его судьбу определит судья, использующая передовой искусственный интеллект.

«Аватар 3» весь январь занимал первое место в американских чартах и опустился на второе, собрав за последние выходные $7 млн, говорится в материале.