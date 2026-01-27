Во Владивостоке задержан 45-летний подозреваемый в продаже героина

Во Владивостоке полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте героина. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья». Гражданину грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы по уголовному делу о сбыте наркотиков.
По данным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку, оперативники в ходе разработки зафиксировали факт продажи запрещённого вещества. После контрольных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя дальневосточной столицы. Мужчину доставили в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку. В ведомстве уточняют, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
Эксперты исследовали изъятое вещество и установили, что это героин. На основании этих данных следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья касается незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений и их частей, содержащих такие вещества.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.