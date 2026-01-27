Во Владивостоке задержан 45-летний подозреваемый в продаже героина

По данным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку, оперативники в ходе разработки зафиксировали факт продажи запрещённого вещества. После контрольных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя дальневосточной столицы. Мужчину доставили в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку. В ведомстве уточняют, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.