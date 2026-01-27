Жители Новосибирска столкнулись с долгами при попытке смены мобильного оператора

Двенадцать лет назад Россия ввела услугу Mobile Number Portability (MNP), которая позволяла абонентам менять оператора, сохраняя свой номер за определенную плату. Однако в последние годы эта услуга теряет популярность: операторы больше сосредоточены на удержании клиентов, чем на привлечении новых.
Одной из основных причин отказа в переносе номера является задолженность на балансе. В начале 2026 года абоненты, подававшие заявки на MNP, неожиданно обнаруживали на своих счетах значительные суммы долга. При этом связь не блокировалась, а долги исчезали при отказе от переноса номера. Это выяснилось в ходе расследования, проведенного Atas.info.
Представитель головного офиса одного из мобильных операторов подтвердил изданию, что «большая четверка» операторов блокирует подозрительные номера, которые могут выглядеть мошенническими. Под подозрение могут попасть номера с тремя одинаковыми цифрами подряд или номера, созвучные известным датам.
По его словам, номер не обязательно должен быть платным изначально. Даже SIM-карта с красивым набором цифр, купленная в начале 2010-х, может стать платной при попытке переноса номера. При отказе от переноса оператор может забыть об этом.
До сентября 2025 года MNP был доступен только внутри домашнего региона. С сентября, как сообщил сенатор Артем Шейкин, отвечающий за развитие цифровой экономики, перенос номера станет возможен между любыми регионами России. Соответствующий документ опубликован на сайте Минцифры.
Шейкин считает, что сегодня мобильный номер служит не только средством связи, но и доступом к различным важным сервисам, таким как банки и «Госуслуги».
С сентября 2025 года операторы больше не смогут отказывать в услуге MNP по формальным причинам, таким как различия в написании имени в договоре и паспорте. Это привело к значительному росту спроса на услугу переноса номеров.
«Раньше удерживали в основном “добром”: вы, мол, наш любимый абонент, нам жалко с вами расставаться, вот вам бонус, если останетесь. Но если это будет, например, студент, который едет учиться из Владивостока в Москву — его бонусами уже не удержишь. Он уйдет, чтобы не переплачивать за чужой регион», — отметил собеседник.
Теперь абоненты могут без проблем перейти к оператору-дискаунтеру, даже если он не работает в их регионе. В 2013 году это не учитывалось, но сейчас это стало реальностью.
Таким образом, внезапное появление долгов за красивые номера — не технический сбой, а тщательно продуманный стратегический ход «большой четверки» операторов.
Фантомные долги за номера стали новой линией обороны. Раньше использовали скидки, теперь — административные барьеры, которые требуют времени и нервов.
Татьяна Картавых