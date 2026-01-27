Жители Новосибирска столкнулись с долгами при попытке смены мобильного оператора

«Раньше удерживали в основном “добром”: вы, мол, наш любимый абонент, нам жалко с вами расставаться, вот вам бонус, если останетесь. Но если это будет, например, студент, который едет учиться из Владивостока в Москву — его бонусами уже не удержишь. Он уйдет, чтобы не переплачивать за чужой регион», — отметил собеседник.