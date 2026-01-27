Имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского арестовали

Ранее на Кубани задержали действующего министра транспорта региона Алексея Переверзева. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры. Дело связано с деятельностью экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Самого Вороновского арестовали по делу о коррупции в декабре 2025 года.