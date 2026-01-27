Ричмонд
Имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского арестовали

Судебные приставы арестовали имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего парламентария Анатолия Вороновского. Арест связан с иском Генпрокуратуры о конфискации их активов в пользу государства.

Вороновский вместе с сообщниками получил коррупционный доход в размере 2,8 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ответчиками по иску также выступают Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и ещё 25 человек.

Ранее на Кубани задержали действующего министра транспорта региона Алексея Переверзева. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры. Дело связано с деятельностью экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Самого Вороновского арестовали по делу о коррупции в декабре 2025 года.

