Имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского арестовали

Вороновский вместе с сообщниками получил коррупционный доход в размере 2,8 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Ответчиками по иску также выступают Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и ещё 25 человек.
Ранее на Кубани задержали действующего министра транспорта региона Алексея Переверзева. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры. Дело связано с деятельностью экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Самого Вороновского арестовали по делу о коррупции в декабре 2025 года.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.