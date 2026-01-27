В Красноярском крае добровольцы очистят от мусора почти 800 км берегов

В Красноярском крае добровольцы очистят от мусора почти 800 километров береговых линий рек, озер, прудов. Работа запланирована в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Первые генеральные уборки начнутся уже в апреле, как только сойдет снег и подсохнет земля. Сначала южные территории края, затем все остальные. Запланировано более пятисот экологических акций по очистке водоемов.
Финальная акция состоится в сентябре — в Красноярске участники выйдут на очистку берегов Енисея. В экоуборках участвуют школьники, студенты, взрослые, волонтеры, общественники. С каждым годом количество желающих помочь природе становится все больше.
Информация о том, где и когда состоятся мероприятия, будет публиковаться в официальных группах министерства природных ресурсов и лесного комплекса края в социальных сетях. Инвентарь для сбора мусора организаторы предоставят на местах.