Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза

Минздрав сократил срок лечения гриппа.
Минздрав России сократил общий срок лечения гриппа до девяти дней. Соответствующие изменения содержатся в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее, согласно прежним стандартам, лечение гриппа средней степени тяжести занимало 15 дней, а при тяжелом течении заболевания — до 20 дней.
«Стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе: средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней) — девять», — опубликовано в документе. Его текст приводит ТАСС. Новые положения распространяются как на амбулаторное, так и на стационарное лечение.
В приказе перечислены медицинские услуги, которые должны оказываться пациенту в течение этого срока. Среди них — ежедневный осмотр врачом-инфекционистом и терапевтом, а также постоянное наблюдение и уход. Отдельно закреплены повторные приемы у терапевта и инфекциониста для оценки динамики состояния и корректировки лечения.
Минздрав установил, что новые стандарты лечения и наблюдения применяются ко всем случаям гриппа, указанным в документе. Приказ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу после официального истечения установленного законом срока со дня его размещения.