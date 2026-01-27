Ричмонд
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза

Минздрав России сократил общий срок лечения гриппа до девяти дней. Соответствующие изменения содержатся в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее, согласно прежним стандартам, лечение гриппа средней степени тяжести занимало 15 дней, а при тяжелом течении заболевания — до 20 дней.

Минздрав сократил срок лечения гриппа.

«Стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе: средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней) — девять», — опубликовано в документе. Его текст приводит ТАСС. Новые положения распространяются как на амбулаторное, так и на стационарное лечение.

В приказе перечислены медицинские услуги, которые должны оказываться пациенту в течение этого срока. Среди них — ежедневный осмотр врачом-инфекционистом и терапевтом, а также постоянное наблюдение и уход. Отдельно закреплены повторные приемы у терапевта и инфекциониста для оценки динамики состояния и корректировки лечения.

Минздрав установил, что новые стандарты лечения и наблюдения применяются ко всем случаям гриппа, указанным в документе. Приказ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу после официального истечения установленного законом срока со дня его размещения.