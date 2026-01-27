Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза

В приказе перечислены медицинские услуги, которые должны оказываться пациенту в течение этого срока. Среди них — ежедневный осмотр врачом-инфекционистом и терапевтом, а также постоянное наблюдение и уход. Отдельно закреплены повторные приемы у терапевта и инфекциониста для оценки динамики состояния и корректировки лечения.