Россиянам назвали фактор, усложняющий получение кредита до зарплаты

«Это не дает оснований утверждать, что в результате изменений данным категориям граждан более не одобрят кредиты. Во-первых, можно принимать и другие документы, например, выписку по банковским счетам или справку о социальных выплатах (ЕДВ). Во-вторых, многих устроит справка с места работы в свободной форме», — сказал Телегин агентству «Прайм», добавив, что также труднее будет получить заём тем, у кого и так много долгов.