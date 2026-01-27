Россиянам назвали фактор, усложняющий получение кредита до зарплаты

Некоторым категориям россиян стало труднее получить микрозаймы после ужесточения правил оценки дохода заёмщика с 1 января. В частности, речь идёт о тех, кто завышает заработки. Это связано с тем, что МФО теперь должен ориентироваться только на официальные документы либо данные Росстата о среднем доходе в регионе, объяснил ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
«Это не дает оснований утверждать, что в результате изменений данным категориям граждан более не одобрят кредиты. Во-первых, можно принимать и другие документы, например, выписку по банковским счетам или справку о социальных выплатах (ЕДВ). Во-вторых, многих устроит справка с места работы в свободной форме», — сказал Телегин агентству «Прайм», добавив, что также труднее будет получить заём тем, у кого и так много долгов.
Чем отличаются кредит и займ, а также даем советы — что взять и где выгоднее оформить, узнайте здесь на KP.RU.
В 2025 году Центробанк информировал, что 50,1 млн россиян имеют долги перед банками или МФО.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, кто сейчас взыскивает долги с россиян и почему коллектор стал помощником.