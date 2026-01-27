В Хабаровске уже начали готовиться к Международному женскому дню

А потому «Горзеленестрой» пошел на расширение производства и в прошлом году закупил необходимое холодильное оборудование.
В ассортиментном перечне тепличников появились новинки — фиолетовые, лиловые и кремовые тюльпаны. Специалисты посадили больше махровых сортов, поскольку хабаровчане оценили их красоту и оригинальность. Обязательно будет в продаже и классика больше обычные бутоны желтых, белых и красных оттенков.
Сейчас все посаженные тюльпаны дожидаются своего часа в больших холодильных камерах-помещениях. Они уже укоренились и выпустили ростки. Первая партия цветов переедет в теплицу для дальнейшего выращивания уже через неделю.