Парк открыли, а Бухгольц ошибся: что происходило в Омске в 2016 году?

А вот что действительно порадовало, так это число концертов. За неделю до юбилея в Омск приезжали Ёлка и группа «Сплин», а в день праздника, 6 августа, на Набережной выступил Митя Фомин (интересно, что изначально это должен был быть Стас Костюшкин), а на площади Победы — Денис Майданов. Тогда ещё не было парка «Вокруг света», который приучил омичей к еженедельным концертам звёзд, так что такой набор получился вполне неплохим.