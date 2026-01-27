Парк открыли, а Бухгольц ошибся: что происходило в Омске в 2016 году?

История циклична. В начале 2019 года в интернете был популярен #10yearschallenge — люди публиковали свои фотографии десятилетней давности в соцсетях и обсуждали, что произошло с ними за это время.
В прошлом году в Сети вспоминали 2015-й год — мы делали материал на эту тему. Теперь люди смотрят, как изменилась их жизнь, начиная с 2016 года. Мы же взглянем на ситуацию масштабнее: откроем новости Омска, которые обсуждали десять лет назад. Что происходило в городе в то время?
300-летие Омска.
Главное событие не просто года, а целого десятилетия, если не двух. Омичи ждали юбилей как светлого будущего: помните наш материал, где мы смотрели, что городские власти обещали нам к 300-летию?
Увы, ни метро, ни аэропорта «Фёдоровка» к назначенной дате мы так и не дождались. Вместо обещанной недели юбилей уложился в один уикенд. Центральным его событием стал большой театрализованный парад на Соборной площади. В течение часа перед омичами прошли Пётр Первый, олимпийские боги, медведь из библиотеки и множество людей в военной и мирной форме.
Праздник вышел масштабным, но по современным меркам весьма стандартным. Было театрализованное водное представление на Иртыше, которое началось с небольшого конфуза актёра, игравшего роль Бухгольца. В центре в 65-й раз открылась «Флора». Впервые за пять лет в привычную дату — начало августа — прошёл Сибирский международный марафон.
А вот что действительно порадовало, так это число концертов. За неделю до юбилея в Омск приезжали Ёлка и группа «Сплин», а в день праздника, 6 августа, на Набережной выступил Митя Фомин (интересно, что изначально это должен был быть Стас Костюшкин), а на площади Победы — Денис Майданов. Тогда ещё не было парка «Вокруг света», который приучил омичей к еженедельным концертам звёзд, так что такой набор получился вполне неплохим.
Подарки к юбилею.
«Лучше позже, чем никогда» — этот девиз можно применить почти ко всему, что всё-таки появилось в Омске в год 300-летия. Например, ко Дню города был частично открыт после реконструкции Омский цирк. На практике же его доделывали ещё полгода и окончательно открыли для зрителей только зимой 2017-го.
Похожая история была и у Воскресенского военного собора. Ко Дню города внешний фасад здания был готов, но внутреннее убранство религиозного объекта доделывали ещё четыре месяца.
Любинскому проспекту, реконструкцией которого занимался «Газпром», повезло больше — его открыли в начале сентября.
А вот долгожданный Парк 300-летия появился в срок, 16 июля 2016 года. Правда, никаких обещанных при закладке парка аттракционов и зоопарка омичи в день открытия не увидели. Мэр Вячеслав Двораковский успокаивал горожан:
«Это только начало, а не конечный пункт. Дан старт активного развития города. Парк соответствует этому духу дальнейшего развития. В нем три направления: спорт, озеленение, в рамках которого продолжим высаживать здесь деревья редких пород, и зона тихого отдыха».
Справедливости ради стоит сказать, что теперь эти направления местным жителям вполне по душе.
Чем ещё жили омичи десять лет назад?
«Беловодье»: легендарный ледовый городок зимой 2016 года в четвёртый раз открылся на территории профилактория «Восход». Главным развлечением здесь были, конечно, вагончик «Омского метро» и огромная горка с вывеской «Международный аэропорт “Фёдоровка”».
Авиашоу в небе над Омском: 19 марта наш город посетили «Русские витязи». Пилоты на раскрашенных в цветах российского флага истребителях Су-27 выделывали в небе над Омском фигуры высшего пилотажа. Зрелищное шоу собрало субботним утром на Иртышской набережной десятки тысяч человек и спровоцировало затем невероятные по своему масштабу пробки.
Дело Гамбурга: бывший первый зампред правительства Омской области в июне 2016 года был осуждён на 5,5 лет колонии общего режима за незаконную продажу земельных участков на Левобережье по заниженной цене.
Выборы-2016: сентябрьские выборы в Заксобрание уверенно забрала себе «Единая Россия» (29 мест из 40). Позже лидер фракции, губернатор Омской области Виктор Назаров отметил, что его партия победила не только здесь, но и за океаном: в ноябре президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп.
Олимпиада: три медали в копилку сборной России принесли омские спортсмены. 19-летняя Виталина Бацарашкина стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Роман Аношкин выиграл первую с 1972 года российскую (и советскую) медаль в байдарке-одиночке на 1000 метров — у него бронза. А Вера Бирюкова продолжила традиции Ирины Чащиной, Евгении Канаевой и Ксении Дудкиной — у неё золото в командных упражнениях по художественной гимнастике.
День омича: а этот праздник помните? В конце июля 2016-го на «Зелёном острове» развернулось более десятка локаций, организованных активными омичами. Своей задачей День омича ставил доказать, что омичи — активные, неравнодушные и инициативные люди. Последний раз День омича отмечали в 2022 году вместе с Днём города, а потом праздник постепенно исчез в небытие.
А каким был ваш 2016-й?