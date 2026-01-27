Треть россиян отказываются от покупки квартиры ради кофе и путешествий

Однако для большинства жильё остаётся важной целью, но подходы к её достижению различаются. Из результатов опроса, которые есть в распоряжении Life.ru, следует, что крупнейшая группа (26%) ориентируется на качество среды и готова отказаться от сиюминутных трат ради квартиры в экологичном районе. Почти четверть опрошенных (23%) придерживаются стратегии «рационального аскетизма», полностью отказывая себе в развлечениях для скорейшего сбора первоначального взноса.