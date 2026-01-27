Треть россиян отказываются от покупки квартиры ради кофе и путешествий

Однако для большинства жильё остаётся важной целью, но подходы к её достижению различаются. Из результатов опроса, которые есть в распоряжении Life.ru, следует, что крупнейшая группа (26%) ориентируется на качество среды и готова отказаться от сиюминутных трат ради квартиры в экологичном районе. Почти четверть опрошенных (23%) придерживаются стратегии «рационального аскетизма», полностью отказывая себе в развлечениях для скорейшего сбора первоначального взноса.
Ещё 23% выбирают стратегию «умного баланса» — они копят на жильё, но не готовы полностью отказываться от важных для себя удовольствий, даже если это увеличивает срок накопления. В пресс-службе Level Group отметили, что эпоха жёсткой экономии ради ипотеки постепенно уходит, а покупка квартиры для современного человека становится не финишной чертой, а инструментом повышения качества жизни.
Исследование также показало основные источники финансирования покупки жилья. Самым популярным способом (33%) стала реинвестиция — продажа имеющейся недвижимости или использование других активов. На втором месте (31%) — целевое накопление на первоначальный взнос, на третьем (27%) — финансовая помощь семьи. Лишь 2,5% респондентов смогли сразу оплатить квартиру без заёмных средств, а 6% сделали это путём длительных самостоятельных накоплений.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России не станут расширять список льготных ипотечных программ из-за ограниченных бюджетных возможностей. По его мнению, подход к запуску новых госпрограмм должен оставаться крайне осторожным.
