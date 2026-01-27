Imanbek представил ремикс на культовую песню «В жизни так бывает»

Таким образом, музыкант дал треку новое звучание и вторую жизнь для более молодой аудитории. В обновленной версии Иманбек сохранил узнаваемую лиричность и философский посыл оригинала, при этом добавил фирменные электронные элементы, плотный бит и современную аранжировку.
Выход ремикса уже вызвал активное обсуждение в соцсетях. Слушатели отмечают удачное сочетание ностальгии и актуального звучания, а также уважительное отношение к оригиналу.
Фото: ВКонтакте/imanbekmusic.
«Ремикс звучит более динамично, но при этом не теряет той самой атмосферы, благодаря которой песня в свое время стала знаковой для целого поколения», — отметили первые слушатели.
22 января барабанщик из Казахстана дебютировал на Неделе моды в Париже.