Стало известно, сколько билетов продали на первый в 2026 году концерт Долиной

Только 44 процента билетов продали на первый в этом году концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Это выяснило РИА Новости.
Певица выступит в столичном баре Petter во вторник, 27 января.
Концертная площадка рассчитана на 91 место. В понедельник днем, 26 января, в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80 процентов, к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Но в ночь перед выступлением количество доступных для покупки билетов увеличилось до 51, это составляет 56 процентов от общего числа.
Стоимость оставшихся в продаже билетов варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Максимальная цена билетов на этот концерт достигала 18,5 тысяч рублей, говорится в статье.
Артистка и ее музыкальный коллектив «Долина Band» будут выступать чуть более часа.
Ларисе Долиной после скандала с квартирой следует задуматься над завершением карьеры и выходом на пенсию. С таким предложением выступил продюсер и критик Павел Рудченко.