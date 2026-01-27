Стало известно, сколько билетов продали на первый в 2026 году концерт Долиной

Концертная площадка рассчитана на 91 место. В понедельник днем, 26 января, в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80 процентов, к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Но в ночь перед выступлением количество доступных для покупки билетов увеличилось до 51, это составляет 56 процентов от общего числа.