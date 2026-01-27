КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда

Соответствующее обращение парламентарии направили министру культуры РФ Ольге Любимовой. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным предоставить возможность гражданам ежегодно 27 января посещать на безвозмездной основе мемориальные, исторические и музейные комплексы, посвященные блокаде Ленинграда, а также иные комплексы, имеющие экспозиции, относящиеся к указанным историческим событиям, в целях сохранения и защиты исторической памяти и просвещения населения», — написали парламентарии в обращении.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков отметил, что реализация инициативы «дня открытых дверей» в музеях о блокаде Ленинграда позволит привлечь внимание посетителей к истории подвига ленинградцев, узнать о настоящем мужестве, стойкости, невероятной силе духа, сплоченности советского народа.
«Сейчас молодежи трудно себе представить всё то, что пережил советский народ в Великую Отечественную войну, в блокаду Ленинграда. Несмотря на страшные условия, город выстоял в фашистской блокаде и не сдался благодаря стойкости советских людей, которые думали в первую очередь об обществе, а затем о себе», — сказал политик.