Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда

КПРФ предложила сделать 27 янврая бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили сделать бесплатным вход в музеи, посвященные блокаде Ленинграда, в годовщину полного освобождения города — 27 января.

Соответствующее обращение парламентарии направили министру культуры РФ Ольге Любимовой. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Считаем целесообразным предоставить возможность гражданам ежегодно 27 января посещать на безвозмездной основе мемориальные, исторические и музейные комплексы, посвященные блокаде Ленинграда, а также иные комплексы, имеющие экспозиции, относящиеся к указанным историческим событиям, в целях сохранения и защиты исторической памяти и просвещения населения», — написали парламентарии в обращении.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков отметил, что реализация инициативы «дня открытых дверей» в музеях о блокаде Ленинграда позволит привлечь внимание посетителей к истории подвига ленинградцев, узнать о настоящем мужестве, стойкости, невероятной силе духа, сплоченности советского народа.

«Сейчас молодежи трудно себе представить всё то, что пережил советский народ в Великую Отечественную войну, в блокаду Ленинграда. Несмотря на страшные условия, город выстоял в фашистской блокаде и не сдался благодаря стойкости советских людей, которые думали в первую очередь об обществе, а затем о себе», — сказал политик.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше