В Новосибирской области на ЕГЭ-2026 зарегистрировались более 14 тысяч человек

ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа. Досрочный период (с 20 марта по 20 апреля) теперь предназначен только для тех, кто не сможет присутствовать на основных экзаменах. В регионе на него зарегистрировано около 30 человек. Основной этап запланирован с 1 июня по 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один экзамен по своему выбору.