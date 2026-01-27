В Новосибирской области на ЕГЭ-2026 зарегистрировались более 14 тысяч человек

Об этом, а также о ключевых особенностях предстоящей экзаменационной кампании рассказали родителям одиннадцатиклассников на специальном собрании. Министр образования региона Мария Жафярова отметила, что правительство Новосибирской области уделяет особое внимание организации и проведению ГИА. Главными приоритетами она назвала обеспечение прозрачности, объективности и информационной безопасности экзаменов. Она также подчеркнула, что на протяжении четырех лет регион стабильно занимает лидирующие позиции по этим показателям.
Родителям напомнили, что к сдаче ЕГЭ допускаются ученики одиннадцатых классов, не имеющие академических задолженностей, в полном объёме освоивших учебный план и успешно написавшие итоговое сочинение (изложение). 3 декабря сочинение написали свыше 14 тысяч человек, а изложение — 190, и 99,5% из них получили «зачёт». Те, кто не справился с первого раза, смогут пересдать 4 февраля и 8 апреля.
ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа. Досрочный период (с 20 марта по 20 апреля) теперь предназначен только для тех, кто не сможет присутствовать на основных экзаменах. В регионе на него зарегистрировано около 30 человек. Основной этап запланирован с 1 июня по 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один экзамен по своему выбору.
Мария Жафярова также обратила внимание на то, что многие вузы уже обновили правила приёма и перечни вступительных испытаний. Например, на ряде инженерных и технических направлений стал обязательным ЕГЭ по физике. Она призвала родителей вместе с детьми еще раз проверить требования выбранных университетов.
В этом году заявление на ЕГЭ можно подать до 2 февраля включительно.
