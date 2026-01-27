Врач предупредил о побочных эффектах употребления «Оземпика» и аналогов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Препарат «Оземпик» и его аналоги, помимо жира, могут сжигать мышечную массу и снижать иммунитет, если человек не выстроит правильный рацион и не снизит стресс, рассказал эксперт рынка НТИ «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.
«При приеме “Оземпика” и аналогов человек начинает меньше есть, что помогает снизить выработку инсулина (это главный сигнал телу на запасание жира) и перейти в режим сжигания жира. Однако в условиях дефицита питательных веществ, кроме жира и воды, человек теряет мышечную массу», — рассказал врач.
Он уточнил, что мышечная масса может составить до 40% от сброшенного веса. Также пациент может испытывать все негативные эффекты длительного голодания, включая снижение функции щитовидной железы и снижение иммунитета. По словам эксперта, медикаменты не дадут стойкого результата, пока не восстановлено питание мозга или человек не вышел из хронического стресса.
Врач посоветовал для поддержания здорового веса поменять рацион в сторону продуктов с высокой питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты и некрахмалистые овощи.
По его словам, если сделать шаг в сторону и подумать, возможно ли в принципе эффективное и безопасное лекарство от ожирения, то мы придём к неожиданному выводу.
«Дело в том, что ожирение — это следствие избыточной выработки инсулина, за которой следует инсулинорезистентность. А избыток инсулина, в свою очередь, — это следствие тех сигналов, которые мы даём телу своим поведением: рационом и режимом питания, факторами хронического воспаления и стресса. Тело послушно подчиняется нашему поведению. И никакое лекарство не способно отменить эти причинно-следственные связи», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что в лечении ожирения в первую очередь необходимо корректировать образ жизни и питание. Лекарство в этом случае может быть вспомогательным инструментом.