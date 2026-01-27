Врач предупредил о побочных эффектах употребления «Оземпика» и аналогов

«Дело в том, что ожирение — это следствие избыточной выработки инсулина, за которой следует инсулинорезистентность. А избыток инсулина, в свою очередь, — это следствие тех сигналов, которые мы даём телу своим поведением: рационом и режимом питания, факторами хронического воспаления и стресса. Тело послушно подчиняется нашему поведению. И никакое лекарство не способно отменить эти причинно-следственные связи», — объяснил эксперт.