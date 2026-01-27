В новосибирском аэропорту Толмачёво ввели ручную регистрацию

В новосибирском аэропорту Толмачёво из-за серьёзного сбоя в системе бронирования «Леонардо» временно перешли на ручную регистрацию пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Проблемы с техникой затронули работу авиакомпаний по всей стране, что может вызвать задержки рейсов и изменения в расписании. Чтобы справиться с ситуацией, в аэропорту увеличили количество сотрудников и стоек регистрации.
Пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее и следить за обновлениями на онлайн-табло, информационных экранах в терминале и через объявления по громкой связи.
Этот сбой повлиял на работу нескольких авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings и другие. Специалисты работают над восстановлением системы, а авиакомпании обещают оперативно информировать пассажиров о любых изменениях.
Татьяна Картавых