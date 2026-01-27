Мужчина в Новосибирске скончался после резкого повышения температуры

Жительница Новосибирска почти три года добивается привлечения к ответственности врачей скорой помощи, которых она считает виновными в смерти мужа. Об этом сообщает Экстренный вызов 112.
По словам женщины, у мужчины резко поднялась высокая температура. При вызове по номеру 103 бригада скорой была оформлена как неотложная, однако медики прибыли только через два часа — к тому времени спасти его уже не удалось.
Главный врач городской скорой помощи отказался комментировать ситуацию. По факту произошедшего Следственный комитет уже начал проверку.