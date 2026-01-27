Ричмонд
Мужчина в Новосибирске скончался после резкого повышения температуры

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал проверку.

Источник: Reuters

Жительница Новосибирска почти три года добивается привлечения к ответственности врачей скорой помощи, которых она считает виновными в смерти мужа. Об этом сообщает Экстренный вызов 112.

По словам женщины, у мужчины резко поднялась высокая температура. При вызове по номеру 103 бригада скорой была оформлена как неотложная, однако медики прибыли только через два часа — к тому времени спасти его уже не удалось.

Главный врач городской скорой помощи отказался комментировать ситуацию. По факту произошедшего Следственный комитет уже начал проверку.