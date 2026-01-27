Снежки и хлопушки едва не лишили зрения двух восьмилетних детей в Приморье

Обоим детям удалось избежать хирургического вмешательства. Лечение проходило консервативными методами. В стационаре мальчики провели около недели и уже выписаны домой. Однако наблюдение у офтальмолога продолжится. Первый месяц они будут находиться на амбулаторном учёте в поликлинике по месту жительства. В последующие полгода врачи будут следить за состоянием их зрения, чтобы вовремя выявить и предотвратить отдалённые последствия травмы.