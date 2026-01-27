Снежки и хлопушки едва не лишили зрения двух восьмилетних детей в Приморье

Двое восьмилетних детей в Приморье поступили в детское глазное отделение краевой клинической больницы № 2 с одинаковым диагнозом — контузия левого глаза средней степени. Ребята были из разных районов края, но травмы получили почти одновременно. Один из них пострадал во время игры в снежки, когда снежок попал прямо в глаз. Второй мальчик получил повреждение из-за взрыва петарды-хлопушки, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Контузия глаза представляет собой сотрясение всех структур глазного яблока, что вызывает кровотечение и повреждение сетчатки. Это серьёзная травма, которая может приводить к потере зрения. Опасны и поздние осложнения в виде глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки, — приводит пресс-служба слова заведующей ДГО “второй” краевой Валерии Титовец.
Обоим детям удалось избежать хирургического вмешательства. Лечение проходило консервативными методами. В стационаре мальчики провели около недели и уже выписаны домой. Однако наблюдение у офтальмолога продолжится. Первый месяц они будут находиться на амбулаторном учёте в поликлинике по месту жительства. В последующие полгода врачи будут следить за состоянием их зрения, чтобы вовремя выявить и предотвратить отдалённые последствия травмы.
Напомним, врачи Владивостока спасли жизнь 13-летнего мальчика, который получил тяжёлую травму, катаясь на самодельной горке для тюбинга. Из-за резкого виража и последовавшего неконтролируемого заноса подросток на полной скорости врезался в бетонную стену.