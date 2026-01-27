Россияне не торопятся раскупать билеты на первый концерт Долиной в 2026 году

На концерт Долиной в Москве продано менее 45% билетов.
Лишь 44% билетов продано на первый в 2026 году концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. На это обратили внимание журналисты, проанализировав данные продажи мест на выступление певицы в столичном баре Petter.
«В ночь перед концертом количество доступных для покупки билетов возросло до 51, что составляет 56% от общего числа», — отмечает РИА Новости. Цены на оставшиеся билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения столика.
Ранее максимальная стоимость входного билета на этот же концерт достигала 18,5 тысячи рублей. Само выступление Долиной рассчитано чуть более чем на час, оно планируется камерным.
До этого Долина давала концерт в конце декабря, почти сразу после решения Верховного суда о том, что ее квартира в Хамовниках переходит новой покупательнице Полине Лурье, передает телеканал «Царьград». Тогда выступление артистки также проходили в баре. Уже в январе певица выступала на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в столичном театре «Градский Холл».