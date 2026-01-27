Россияне не торопятся раскупать билеты на первый концерт Долиной в 2026 году

До этого Долина давала концерт в конце декабря, почти сразу после решения Верховного суда о том, что ее квартира в Хамовниках переходит новой покупательнице Полине Лурье, передает телеканал «Царьград». Тогда выступление артистки также проходили в баре. Уже в январе певица выступала на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в столичном театре «Градский Холл».