В Сургуте отменены занятия для учеников младших классов

Только ученики младших классов сургутских школ останутся дома.
В Сургуте из-за низкой температуры воздуха отменены занятия для учеников 1−4 классов первой смены. Решение принято на 27 января, сообщили URA.RU в Администрация Сургута.
«В связи с низкой температурой воздуха 27.01.2026 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−4 классов первой смены», — сообщили в администрации города. Там уточнили, что на утро температура воздуха составила минус 26,5 градуса, скорость ветра — 2 метра в секунду.
Днем ранее, 26 января, в Сургуте уже отменяли занятия в школах из-за морозов: тогда дома оставались ученики 1−8 классов первой смены. По данным мэрии, утренняя температура воздуха составляла минус 28,3 градуса при скорости ветра 2 метра в секунду, а решение об актированном дне было принято в соответствии с действующими нормативами.