В Сургуте отменены занятия для учеников младших классов

Днем ранее, 26 января, в Сургуте уже отменяли занятия в школах из-за морозов: тогда дома оставались ученики 1−8 классов первой смены. По данным мэрии, утренняя температура воздуха составляла минус 28,3 градуса при скорости ветра 2 метра в секунду, а решение об актированном дне было принято в соответствии с действующими нормативами.