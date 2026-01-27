Врач назвала продукты, улучшающие работу мозга

«Работа мозга зависит напрямую от его кровоснабжения, от уровня глюкозы. Ни один продукт не может сделать нас умными. Но есть группы продуктов, которые поддерживают когнитивные функции: жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, — это источники омега-3. А омега-3 — это структурный компонент мембран нейронов, который улучшает память, концентрацию, снижает риск когнитивных нарушений», — сказала Волкова.