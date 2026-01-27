В России могут частично блокировать Википедию, причина в искажении истории

В РФ могут частично заблокировать «Википедию», это произойдёт в течение ближайших двух лет. Блокировки могут подвергнуться материалы, содержащие искажения исторических и иных фактов. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Я считаю, что определенные меры с точки зрения Роскомнадзора, с точки зрения сохранения исторической справедливости будут правильным решением», — сказал Свинцов ТАСС, подчеркнув, что российские пользователи интернета относятся к «Википедии» как к второсортному источнику информации.
Речь может идти о блокировке страниц «Википедии», относящейся как к современной истории РФ, так и к истории советского периода и к истории царской России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью фальсификации истории Западом попытки подорвать позиции РФ в мире.
Тем временем советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский назвал историческую память одним из главных богатств.
Напомним, в ГД хотят законодательно закрепить профилактику искажения исторической правды.