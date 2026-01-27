В России могут частично блокировать Википедию, причина в искажении истории

В РФ могут частично заблокировать «Википедию», это произойдёт в течение ближайших двух лет. Блокировки могут подвергнуться материалы, содержащие искажения исторических и иных фактов. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.