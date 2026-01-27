Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут частично блокировать Википедию, причина в искажении истории

Депутат Свинцов: В ближайшие год-два Википедия может быть частично заблокирована.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут частично заблокировать «Википедию», это произойдёт в течение ближайших двух лет. Блокировки могут подвергнуться материалы, содержащие искажения исторических и иных фактов. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я считаю, что определенные меры с точки зрения Роскомнадзора, с точки зрения сохранения исторической справедливости будут правильным решением», — сказал Свинцов ТАСС, подчеркнув, что российские пользователи интернета относятся к «Википедии» как к второсортному источнику информации.

Речь может идти о блокировке страниц «Википедии», относящейся как к современной истории РФ, так и к истории советского периода и к истории царской России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью фальсификации истории Западом попытки подорвать позиции РФ в мире.

Тем временем советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский назвал историческую память одним из главных богатств.

Напомним, в ГД хотят законодательно закрепить профилактику искажения исторической правды.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше