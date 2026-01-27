Россиян предупредили об опасности крупных вкладов

Если речь идет о семье, то рассчитывается совокупный доход всех её членов, который делится на их количество, включая детей. При определении статуса малоимущего врачи и соцслужбы учитывают не только ежемесячный доход, но и имущество, а также размеры банковских вкладов и другие активы. Необходимо учитывать, что при подсчете дохода включаются проценты по банковским вкладам, что может повлиять на итоговую сумму.