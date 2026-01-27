Губернатор Травников ввёл карантин из-за бешенства в Новосибирской области

В Новосибирской области введён карантин в селе Златоуст и посёлке Табулга из-за случаев бешенства. Соответствующее распоряжение о введении карантина подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ограничения действуют с 26 января по 26 марта 2026 года, запрещены процедуры для восприимчивых животных, посещение посторонними, перемещение скота и массовые мероприятия. Исключение — животные, вакцинированные не менее 179 дней назад.
Меры по профилактике проводит управление ветеринарии региона под координацией зампреда правительства и министра сельского хозяйства Андрея Шинделова.