Губернатор Травников ввёл карантин из-за бешенства в Новосибирской области

Меры по профилактике проводит управление ветеринарии региона под координацией зампреда правительства и министра сельского хозяйства Андрея Шинделова.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области введён карантин в селе Златоуст и посёлке Табулга из-за случаев бешенства. Соответствующее распоряжение о введении карантина подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ограничения действуют с 26 января по 26 марта 2026 года, запрещены процедуры для восприимчивых животных, посещение посторонними, перемещение скота и массовые мероприятия. Исключение — животные, вакцинированные не менее 179 дней назад.

Меры по профилактике проводит управление ветеринарии региона под координацией зампреда правительства и министра сельского хозяйства Андрея Шинделова.