На 109-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко: что известно о его биографии

Ветеран Великой Отечественной и Второй мировой войн Виктор Хоменко ушел из жизни в возрасте 108 лет. Он скончался в Канаде. Виктор Хоменко был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны. О его кончине сообщили в пресс-службе российского посольства в Канаде.
В дипломатическом ведомстве напомнили биографию ветерана. Виктор Хоменко прошел всю Великую Отечественную войну. Он встал на защиту страны в самые первые страшные дни. Виктор Хоменко также участвовал в обороне Ленинграда. Его мужество отмечено высокими государственными наградами.
Так, Виктора Хоменко удостоили двух орденов Красной Звезды, наградили орденом Великой Отечественной войны первой степени и двумя медалями «За отвагу». Кроме того, ветерану присудили медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко, последовавшей на 109-м году жизни», — уведомили в посольстве РФ.
По данным представителей дипмиссии, Виктор Хоменко «оставался примером скромности, достоинства и внутренней силы» для нового поколения. Он также был участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
Российское посольство выразило соболезнования родным Виктора Хоменко. Ведомство также обратилось со словами скорби к участникам Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
Ранее, 31 августа 2024 года, из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков. Он участвовал в сражениях за освобождение Белгорода, Харькова, территории Молдавии, Белоруссии и еще ряда стран. Валентин Росляков видел трагические и судьбоносные события.
За два месяца до этого в Петербурге скончался 103-летний ветеран Абрам Гуткович. Он также прошел всю Великую Отечественную войну. Ветерана наградили орденом Красной Звезды, орденами Великой Отечественной войны первой и второй степеней. Позже Абрам Гуткович работал в Троллейбусном парке № 1. Ветеран служил предприятию с 1968 по 2010 годы.