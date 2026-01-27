Казнь в Константиновке: боевикам ВСУ не позволили сдаться в плен

В Константиновке фиксируются случаи перестрелок между боевиками ВСУ, рассказал aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
По его словам, конфликты возникают между солдатами из регулярных войск и националистами, в основном состоящими в заградительных отрядах.
«Перестрелки происходят. Дело в том, что в украинских подразделениях заградительные отряды состоят в основном из националистов. И регулярные войска, которые также в достаточной мере идеологизированы, ненавидят их. Есть информация, что заградотрядцам стреляют в спину», — отметил Михайлов.
Военный эксперт добавил, что конфликтные ситуации в ВСУ возникают в том числе потому, что ко многим украинским боевикам «приходит осознание ущербности того, что они делают».
«Моральный дух боевиков украинской армии в Константиновке низок, и он падает. Но так как славянско-краматорскую агломерацию удерживают в том числе и наиболее идеологизированные подразделения противника, сопротивление будет продолжаться. Многие солдаты ВСУ, возможно, и хотели бы что-то изменить, может быть, уже хотели бы договориться и сдаться в плен, но пока не получается», — подытожил Михайлов.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные успешно перерезали ключевые логистические узлы ВСУ в районе Константиновки.
Напомним, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что ВСУ в Константиновке оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь промышленной застройкой, при этом у ВС РФ также имеются преимущества.