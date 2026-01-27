Казнь в Константиновке: боевикам ВСУ не позволили сдаться в плен

«Моральный дух боевиков украинской армии в Константиновке низок, и он падает. Но так как славянско-краматорскую агломерацию удерживают в том числе и наиболее идеологизированные подразделения противника, сопротивление будет продолжаться. Многие солдаты ВСУ, возможно, и хотели бы что-то изменить, может быть, уже хотели бы договориться и сдаться в плен, но пока не получается», — подытожил Михайлов.