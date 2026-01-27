Редкий желтоголовый дятел прилетел в Новосибирский зоопарк

Уникального посетителя в жёлтой «шапочке» заметили, когда он с громким стуком долбил деревянное ограждение в зоне динопарка. Сотруднице зоопарка и волонтеру Фонда имени Р. А. Шило Анастасии Вишневецкой удалось запечатлеть птицу на видео. Она пояснила, что зоопарк ведет наблюдения за свободно живущими видами, и желтоголовый дятел ранее там не встречался, что сделало его визит радостным событием. В надежде, что пернатый вернется, в том же заборе для него оставили угощение.