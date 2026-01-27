Ричмонд
Редкий желтоголовый дятел прилетел в Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке заметили трёхпалого или желтоголового дятла. Как сообщили в пресс-службе учреждения, эта птица, обитающая в хвойных и смешанных лесах региона, встречается реже других представителей дятловых. Шанс же встретить его в черте города и того меньше.

Источник: Сиб.фм

Уникального посетителя в жёлтой «шапочке» заметили, когда он с громким стуком долбил деревянное ограждение в зоне динопарка. Сотруднице зоопарка и волонтеру Фонда имени Р. А. Шило Анастасии Вишневецкой удалось запечатлеть птицу на видео. Она пояснила, что зоопарк ведет наблюдения за свободно живущими видами, и желтоголовый дятел ранее там не встречался, что сделало его визит радостным событием. В надежде, что пернатый вернется, в том же заборе для него оставили угощение.

Специалисты «Союза охраны птиц России» по предоставленным кадрам подтвердили видовую принадлежность птицы. А всего на территории Новосибирской области обитает шесть видов дятлов.

Ранее Сиб.фм писал о том, как ведут себя животные в Новосибирском зоопарке зимой.