Миронов предложил меры по увеличению рождаемости в России в полтора раза

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Фракция «Справедливая Россия» предлагает перечень мер, которые помогут увеличить рождаемость в России в полтора раза. Среди них — частичное списание ипотеки после рождения ребенка, об этом ТАСС рассказал руководитель фракции Сергей Миронов.
«Необходимо частично списывать ипотеку с рождением детей, давать людям доступное арендное жилье. Эти и другие меры, которые предлагает наша фракция, могли бы увеличить рождаемость в полтора раза», — сказал Миронов.
Он добавил, что также нужно вводить прогрессивный маткапитал, повышая выплаты на вторых и третьих детей. Кроме того, необходимо увеличивать суммы маткапитала в регионах с низкой рождаемостью.
Депутат напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин своим указом установил единый статус многодетной семьи. «Изменилось в целом отношение государства и общества к многодетности. Это дает результаты, но для демографического разворота их недостаточно. Нужны не только идеологические установки, но и более масштабные вложения в поддержку семей», — заключил Миронов.