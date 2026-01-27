Миронов предложил меры по увеличению рождаемости в России в полтора раза

Депутат напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин своим указом установил единый статус многодетной семьи. «Изменилось в целом отношение государства и общества к многодетности. Это дает результаты, но для демографического разворота их недостаточно. Нужны не только идеологические установки, но и более масштабные вложения в поддержку семей», — заключил Миронов.