Rambler&Co: треть россиян не воспринимают тренд на «простую жизнь» блогеров

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Блогеры все чаще осознанно отходят от кликбейтов и гонки за охватами, выбирая вместо этого повседневную жизнь и делясь в соцсетях рутинными делами. При этом такой контент считают привлекательным лишь 21% пользователей, а около трети данный формат совсем не близок, отмечается в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.