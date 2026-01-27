Ричмонд
Rambler&Co: треть россиян не воспринимают тренд на «простую жизнь» блогеров

При этом почти половина участников опроса вовсе не следят за авторами, снижающими активность в соцсетях, отмечается в исследовании медиахолдинга.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Блогеры все чаще осознанно отходят от кликбейтов и гонки за охватами, выбирая вместо этого повседневную жизнь и делясь в соцсетях рутинными делами. При этом такой контент считают привлекательным лишь 21% пользователей, а около трети данный формат совсем не близок, отмечается в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Для 31% опрошенных такой формат совсем не близок, 29% относятся к нему нейтрально, но с интересом, а 21% считают его привлекательным и отмечают успокаивающий эффект от него», — говорится в материалах исследования.

При этом почти половина участников опроса (47%) вовсе не следят за авторами, снижающими активность в соцсетях, рассказали эксперты. Лишь 14% верят в искренность подобного образа жизни, транслируемого в интернете.

Аналитики отмечают, что вопрос о будущем тренда также не имеет однозначного ответа. 30% респондентов считают, что массовый интерес останется за развлекательным контентом, а также что увлечение «жизнью без фильтров» окажется временным. Каждый пятый (21%) видит в этом устойчивый нишевый формат.

Опрос проводился на цифровых ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 января 2026 года, в нем приняли участие 2 026 интернет-пользователей.