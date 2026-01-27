В Толмачёво задерживаются пять рейсов на прилёт 27 января

Утром 27 января в аэропорту Толмачёво несколько рейсов прибывают с опозданием. По данным онлайн-табло на 7:00, изменения в расписании коснулись как внутренних, так и международных направлений.
Самолёт из Якутска задерживается на 1 час — его прилёт ожидается в 10:30 вместо 9:30. Рейс из Талакана опаздывает сразу на 3 часа 40 минут: борт должен был приземлиться в 10:20, но теперь его ждут к 14:00. Самолёт из Южно-Сахалинска прибудет с задержкой в 1 час 50 минут — в 13:50 вместо 12:00.
Самая серьёзная задержка у рейса из Мирного — он опаздывает на 5 часов и ожидается в 17:10 вместо 12:10. Борт с Пхукета прибудет с более скромным опозданием — на 30 минут, в 13:30 вместо 13:00.
При этом на вылет из Новосибирска на утро задержек не зафиксировано — рейсы отправляются по расписанию.