В Толмачёво задерживаются пять рейсов на прилёт 27 января

Самолёт из Якутска задерживается на 1 час — его прилёт ожидается в 10:30 вместо 9:30. Рейс из Талакана опаздывает сразу на 3 часа 40 минут: борт должен был приземлиться в 10:20, но теперь его ждут к 14:00. Самолёт из Южно-Сахалинска прибудет с задержкой в 1 час 50 минут — в 13:50 вместо 12:00.