Сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча в конце марта

Национальная сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина планирует провести два товарищеских матча в конце марта текущего года. Согласно информации «Спорт-Экспресс», первая игра намечена на 27 число в Санкт-Петербурге, а вторая — на 31 марта в Краснодаре.

Источник: Life.ru

Официальные оппоненты российской команды в этих играх будут объявлены позже.

Напомним, что в 2025 году сборная России провела десять матчей, в которых добилась шести побед, трижды сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение, ставшее первым для команды с ноября 2021 года.

Ранее Life.ru писал, что в Европе обсуждается возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года в США на фоне споров вокруг Гренландии. Помимо команд, бойкотировать турнир планируют и болельщики. Уже почти 17 тысяч человек отказались от ранее приобретённых билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

