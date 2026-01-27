Сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча в конце марта

Официальные оппоненты российской команды в этих играх будут объявлены позже.
Напомним, что в 2025 году сборная России провела десять матчей, в которых добилась шести побед, трижды сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение, ставшее первым для команды с ноября 2021 года.
Ранее Life.ru писал, что в Европе обсуждается возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года в США на фоне споров вокруг Гренландии. Помимо команд, бойкотировать турнир планируют и болельщики. Уже почти 17 тысяч человек отказались от ранее приобретённых билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.
