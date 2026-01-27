Суд в Иркутске заставил горнодобывающее предприятие выплатить долг по зарплате

В Иркутске судебные приставы помогли рабочему-вахтовику получить долг по зарплате. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФСПП России по региону, мужчина полгода не получал деньги от горнодобывающей компании и через суд взыскал 751 тысячу рублей.
— Приставы начали стандартные меры: арестовали счета компании и запретили отчуждение имущества. Но решающей оказалась другая санкция — запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это означало, что компания не могла, например, сменить директора, — рассказывают приставы.
Когда организации срочно потребовалось изменить данные в реестре, ей пришлось сначала погасить весь долг перед работником. После этого запрет был снят. За просрочку выплаты с компании также взыскали 53 тысячи рублей исполнительского сбора в пользу бюджета.
