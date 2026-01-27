В городах ХМАО отменили занятия для школьников

Полностью отменены занятия для учащихся 1−8 классов первой смены в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске и Радужном. В Покачах занятия отменены для учеников 1−4 классов. В остальных городах Югры температура не достигла пороговых значений.