В городах ХМАО отменили занятия для школьников

В Восточной части ХМАО отменены занятия для школьников.
В ряде муниципалитетов ХМАО 27 января отменены занятия для школьников первой смены из-за низкой температуры воздуха. Информация об этом сообщается на сайте окружного правительства.
Полностью отменены занятия для учащихся 1−8 классов первой смены в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске и Радужном. В Покачах занятия отменены для учеников 1−4 классов. В остальных городах Югры температура не достигла пороговых значений.
Ранее URA.RU сообщало, что для сургутских школьников также объявлена актировка. В крупнейшем городе ХМАО ученики младших классов останутся дома.