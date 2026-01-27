В московском регионе ожидается похолодание

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Похолодание придет в московский регион во второй половине недели, 31 января температура достигнет минус 23 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В среду ночью температура будет минус 6−10 градусов, днем минус 3−5. На самом юге Московской области температура будет стремиться к нулю, но не достигнет. А в четверг будет переходный день, начнется изменение циркуляции на севере Европы, северо-западной европейской территории. Над Баренцевом морем формируется антициклон. В четверг температура пониженная, минус 8−15 градусов ночью, днем 7−10, что ниже нормы на 1−2 градуса», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что уже в пятницу будет понижение температуры: ночью минус 15−20, днем минус 10−15. В субботу ночью минус 17−23, днем около минус 15.