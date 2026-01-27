Ричмонд
Митрополит Кирилл: Россия сражается не с людьми, а с духами злобы

Как сообщил священнослужитель, около 250 тыс. человек причастились на передовой за 2025 год.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что российские бойцы ведут борьбу с духами злобы, а не с людьми.

«Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — приводит слова митрополита Telegram-канал синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Как сообщает Кирилл, в окопах нет атеистов, и люди, смотревшие в глаза смерти, увидели там Бога. По приведенной им статистике, около 250 тыс. человек причастились на передовой за 2025 год.