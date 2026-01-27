Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин погиб под снежной лавиной в Японии, это подтвердила полиция

Полиция Японии подтвердила гибель российского сноубордиста.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Японии подтвердила гибель россиянина во время катания на сноуборде в префектуре Нагано. Об этом информирует РИА Новости.

«Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался», — сообщили агентству в полицейском управлении города Омати.

Японские правоохранители уведомили о случившемся диппредставительство РФ, вопрос о возвращении тела в Россию решается.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб в Японии во время катания на сноуборде на территории горнолыжного курорта Хакуба в префектуре Нагано. Мужчину накрыла лавина.

Также сообщалось, что 40-летний российский турист потерял сознание и скончался во время подъема к буддийскому храму Тхам Та Пан в горах провинции Пхангнга в Таиланде.

Кроме того, на таиландском острове Пхукет в результате крушения туристического катера погибла гражданка России, еще 21 человек пострадал.