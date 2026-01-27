Россиянин погиб под снежной лавиной в Японии, это подтвердила полиция

Полиция Японии подтвердила гибель россиянина во время катания на сноуборде в префектуре Нагано. Об этом информирует РИА Новости.
«Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался», — сообщили агентству в полицейском управлении города Омати.
Японские правоохранители уведомили о случившемся диппредставительство РФ, вопрос о возвращении тела в Россию решается.
Ранее сообщалось, что россиянин погиб в Японии во время катания на сноуборде на территории горнолыжного курорта Хакуба в префектуре Нагано. Мужчину накрыла лавина.
Также сообщалось, что 40-летний российский турист потерял сознание и скончался во время подъема к буддийскому храму Тхам Та Пан в горах провинции Пхангнга в Таиланде.
Кроме того, на таиландском острове Пхукет в результате крушения туристического катера погибла гражданка России, еще 21 человек пострадал.