На Украине сообщили о прогремевших в Одессе взрывах

Украинские СМИ написали, что на фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Звуки взрывов услышали в Одессе, где была объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе звучат взрывы», — утверждают журналисты.

В соответствии со сведениями на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги действует в Одесской области с 01:36 мск. Официальная информация от российской стороны об ударах по объектам военного назначения киевского режима пока не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, в ночь на 24 января в Киеве и Киевской области прогремели взрывы на объектах энергетической инфраструктуры, которые используются украинским военно-промышленным комплексом. Источники утверждали, что в столице Украины взрывы были слышны в районе ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. При этом в небе над городом заметили столб дыма.

20 января появилась информация, что после серии взрывов в Одессе начались перебои с электричеством, теплом и водоснабжением. Украинские СМИ уточняли, что город оказался частично обесточен.