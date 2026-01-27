На Украине сообщили о прогремевших в Одессе взрывах

Напомним, ранее сообщалось, в ночь на 24 января в Киеве и Киевской области прогремели взрывы на объектах энергетической инфраструктуры, которые используются украинским военно-промышленным комплексом. Источники утверждали, что в столице Украины взрывы были слышны в районе ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. При этом в небе над городом заметили столб дыма.