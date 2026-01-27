Акушер оценила шансы перепутать новорожденных в роддоме, как в Приморье

Новорожденные в современных роддомах постоянно находятся с мамами, поэтому риск покинуть медучреждение с чужим ребенком минимален, сообщила в беседе с aif.ru акушер-гинеколог Анастасия Дергачева.
Таким образом врач прокомментировала историю двух семей из Приморья, которая только сейчас получила широкий общественный резонанс. В декабре 1989 года в роддоме Лесозаводска родились два мальчика — Сергей и Андрей. В результате ошибки дети поменялись местами, каждый из них попал в чужую семью.
Правда выяснилась лишь спустя 27 лет. Еще через несколько лет семьи обратились в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда. Истцы требуют выплату в размере 3 миллионов рублей на каждого — всего 30 млн.
«Раньше подобные истории, действительно, были возможны. Во время СССР и около 10 лет после распада мамы и дети в роддомах находились в разных отделениях. Было отдельное помещение для детей и отдельное послеродовое отделение для их мам. То есть детей клали в один кюветик и развозили по палатам к мамам, а потом их снова забирали одной гурьбой и везли обратно в детское отделение. Детей привозили строго по часам на кормление, то есть другого совместного пребывания у мам с малышами не было», — рассказала врач.
Позже появилась новая тенденция: детей начали оставлять с мамами для совместного пребывания в отдельных палатах.
«Сейчас ребенок сразу после рождения находится с мамой. Его осматривают прямо перед ней, делают необходимые процедуры, капают в глазки антибактериальным средством, взвешивают, измеряют и так далее, а затем — кладут маме на грудь. Это все происходит в пределах одного родильного зала, что исключает риск перепутать детей. Потом маму с ребенком вместе переводят в палату», — добавила врач.
Акушер подчеркнула, что малышам также надевают специальную бирку на руку с фамилией их мамы.
Ранее стало известно, что перепутанные в роддоме Приморья обратятся в Верховный суд спустя 36 лет.