Акушер оценила шансы перепутать новорожденных в роддоме, как в Приморье

«Раньше подобные истории, действительно, были возможны. Во время СССР и около 10 лет после распада мамы и дети в роддомах находились в разных отделениях. Было отдельное помещение для детей и отдельное послеродовое отделение для их мам. То есть детей клали в один кюветик и развозили по палатам к мамам, а потом их снова забирали одной гурьбой и везли обратно в детское отделение. Детей привозили строго по часам на кормление, то есть другого совместного пребывания у мам с малышами не было», — рассказала врач.