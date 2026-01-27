Болезнь держали в тайне: коллеги рассказали о последних днях Ники Ганич

Во второй раз Ника Ганич вышла замуж за мужчину по имени Александр, который управлял крупной IT-компанией и жил в США. С ним она познакомилась в начале «нулевых» по интернету. Ганич готовила репортаж о женщинах, которые устраивают личную жизнь в Сети и решила поставить такой эксперимент на себе. Брак распался из-за расстояния: Ганич не хотела переезжать в США, а ее супруг — в Россию.