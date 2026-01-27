Болезнь держали в тайне: коллеги рассказали о последних днях Ники Ганич

Актриса и телеведущая, признанный эксперт в кулинарии и автор популярной книги рецептов Вероника Ганич ушла из жизни в возрасте 59 лет. Одной из первых о ее смерти сообщила специалист по PR-сопровождению ресторанов Юлия Енькова.
Коллеги и близкие Ганич признавались, что рядом с ней складывалось ощущение, что именно сейчас они «живут самую лучшую и яркую жизнь». Многие до последнего не знали, что артистка до последнего боролась с тяжелой болезнью.
Ганич скрывала болезнь.
У Ники Ганич была онкология, сообщили aif.ru ее коллеги. Однако о болезни мало кто знал вплоть до смерти телеведущей.
«Ника болела, но очень мужественно держалась, поэтому мы все держали в строгой тайне. Она до последнего работала и старалась быть вовлеченной в ее любимый проект. Это была онкология…» — рассказала aif.ru директор по развитию проекта «География на вкус» Марина Томбасова.
До последних дней жизни Ганич работала над проектом, отбирала рецепты, писала книгу.
Чем известна Ганич.
Ника Ганич известна как телеведущая утренней программы на НТВ. Затем ее пригласили в качестве соведущей программы «Субботник» на телеканале «Россия 1», там она проработала семь лет. Также Ганич вела утренние репортажи в передаче «Доброе утро, Россия».
Ее актерский дебют состоялся в фильме Валерия Курыкина «Место убийцы вакантно…» (1990), главную роль в котором исполнил Андрей Смоляков.
Ника Ганич стала популярна и как артистка, она дебютировала в фильме Валерия Курыкина «Место убийцы вакантно…» в 1990 году. Также она снималась в проектах «Кулагин и партнеры», «Гаражи», «Это я — дурочка», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя».
Также Ника Ганич была членом гильдии шеф-поваров, организатором гастротуров по Франции. В рамках проекта «География на вкус» проводила гастрономическо-туристические гиды по городам России.
Личная жизнь Ники Ганич.
Ганич несколько раз была замужем. В первом браке с Константином Ганичем у нее появился сын, который позже стал клиническим психологом.
Во второй раз Ника Ганич вышла замуж за мужчину по имени Александр, который управлял крупной IT-компанией и жил в США. С ним она познакомилась в начале «нулевых» по интернету. Ганич готовила репортаж о женщинах, которые устраивают личную жизнь в Сети и решила поставить такой эксперимент на себе. Брак распался из-за расстояния: Ганич не хотела переезжать в США, а ее супруг — в Россию.
В начале 2010-х СМИ утверждали, что Ганич была в браке с актером, режиссером и продюсером Александром Жигалкиным. Однако ни Ганич, ни Жигалкин никак свой союз не комментировали, который вскоре в итоге распался.
Похороны Ники Ганич запланированы на четверг, 29 января.