Военные следователи собрали свидетельства массовых пыток российских военнопленных, в том числе, действий украинских врачей, намеренно калечивших военных РФ, проводя операции без наркоза. Об этом aif.ru рассказал член Общественной палаты РФ, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
«У нашего международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов есть порядка 650 свидетельств освобождённых из украинского плена российских военнослужащих, которые подвергались пыткам. На основании собранных нами свидетельств вышло два доклада международного общественного трибунала на эту тему. И мы будем продолжать эти материалы делать публичными», — отметил он.
По словам Григорьева, собрано немало свидетельств издевательств украинских врачей над пленными российскими военными.
«У нас множество свидетельств того, что украинские врачи, в том числе гражданские, делают операции, медицинские манипуляции российским военнослужащими в плену без обезболивания. Они делают специально, в максимально жестокой манере и совершенно этого не скрывают. Эти действия и пытки является военными преступлениями, не знающими срока давности, грубейшими нарушениями женевских конвенций», — заявил собеседник издания.
Григорьев подчеркнул, что все участники пыток и опытов над пленными российскими военными должны понести наказания.
«Существующего российского законодательства в значительной степени достаточно для того, чтобы наказать всех, кто причастен к этим совершенно вопиющим нарушениям. Лично я являюсь сторонником смертной казни и считаю, что нужно выносить соответствующие приговоры виновным и, соответственно, их реализовывать вне зависимости от местонахождения виновного», — добавил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью aif.ru рассказал, что за время вторжения боевиков ВСУ в Курскую область погибшими или пострадавшими признаны порядка 1 700 человек.